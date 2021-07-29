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سفير المملكة في إندونيسيا: 200 مواطن استجابوا للعودة للمملكة بعد قرار الداخلية

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قال لـ"سبق": بلغ مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين مصابين بفيروس كورونا

سفير المملكة في إندونيسيا: 200 مواطن استجابوا للعودة للمملكة بعد قرار الداخلية

أوضح سفير المملكة العربية في إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي أن السفارة تمكنت من إعادة ٨٠ مواطنًا الاثنين الماضي إلى المملكة، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي بها، مشيراً أن هؤلاء المواطنين المتواجدين في إندونيسبا تجاوبوا مع طلب السفارة بالعودة إلى المملكة
وأضاف أن ١٢٠ مواطنًا آخرين سيغادرون إلى جدة الأحد القادم، مجدداً مطالبته للمواطنين الذين ما زالوا متواجدين بإندونيسيا إلى التواصل مع السفارة لتسهيل عودتهم.
وتابع السفير الثقفي: تم إخلاء مواطنين اثنين أمس الأربعاء عبر طائرة إخلاء طبي قادمة من المملكة لسوء حالتهما الصحية، حيث أصيبا بكورونا، كما سبق إخلاء مواطنين اثنين آخرين قبل حوالي شهر من الآن أصيبا بذات المرض، ليصبح مجموع من تم إعادتهم بطائرات إخلاء ٤ مواطنين، سائلاً الله لهم السلامة والعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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