في ثاني أيام التدريب بجامعة القناة.. تحذيرات بشأن «الفطر الأسود»

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استكملت جامعة قناة السويس، الخميس، برنامجها التدريبي التوعوي عن الفطر الأسود لليوم الثاني على التوالي- وفق توجيهات الدكتور احمد زكي رئيس الجامعة بأهمية توعية وتدريب أفراد المجتمع والتوجه إليهم بالتوعية الصحية خاصة في ظل جائحة كورونا وتبعاتها.

وتناولت الدكتورة فريدة كامل موسى الأستاذ المساعد بكلية التمريض التحذيرات الثلاث التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية بشأن الفطر الأسود وهي «عدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية والأدوية التي تحتوي على الكورتيزون، والتحذير من تناول الأدوية عموما بدون إشراف طبي، وأهمية الدورات التوعوية حول الفطر الأسود».

وصنفت الدكتورة فريدة كامل موسى الفطر الأسود ل٥ أنواع حسب مكان الإصابة في جسم المريض «داء العشاء المخاطي الأنفي- الرئوي- الجهاز الهضمي- الجلد-الدم»، مشيرة إلى أن أهم أعراضه وهي الحمى وتورم الوجه من جانب واحد، احتقان في الجيوب الأنفية- كحة- ألم في الصدر- إسهال- مغص- ضيق تنفس- نزيف بالجهاز الهضمي.

واستهدف التدريب ٣٥ متدرب بوحدة تكافؤ الفرص بإدارتي شمال وجنوب الإسماعيلية التعليمية، تحت إشراف عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.