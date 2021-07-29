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تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

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تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

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شهدت قرى محافظة كفر الشيخ،حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 21170 طائر ضد الأمراض الوبائية، و3252 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 3 أسواق، و 3رياشات، ومعاينة مزرعة، وسحب 10 عينات ما قبل البيع، واستخراج 10 تصاريح نقل طيور، بإجمالي 15000 طائر، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.

المصرى اليوم

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