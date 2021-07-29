بروتوكول تعاون بين «هندسة بنها» و«مياه القليوبية»

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وقع الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية بروتوكول تعاون لتنفيذ أعمال الاستشارات الفنية والهندسية لمشروعات الشركة.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار عارف إلى أن البروتوكول يؤكد استمرار التعاون بين كلية الهندسة ببنها وشركة مياه القليوبية لخدمة المجتمع وأهالي المحافظة من خلال قيام وحدة الورش والمعامل والاستشارات الهندسية بالكلية بتنفيذ أعمال الاستشارات الفنية والهندسية لمشروعات الشركة.

من جانبه، قال المهندس مصطفى مجاهد أن الهدف من البروتوكول هو الاستفادة من إمكانيات كلية الهندسة ووحدة الورش والمعامل في أعمال الاستشارات والمشروعات الهندسية التي تقوم الشركة بتنفيذها بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها لأهالي القليوبية خاصة وأن الكلية لديها خبرات سابقة في مثل هذه الأعمال.