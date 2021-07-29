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فرحة بين طلاب «الأدبي» بسبب «الإنجليزي» بالأقصر: في مستوى الطالب المتوسط

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فرحة بين طلاب «الأدبي» بسبب «الإنجليزي» بالأقصر: في مستوى الطالب المتوسط فرحة بين طلاب «الأدبي» بسبب «الإنجليزي» بالأقصر: في مستوى الطالب المتوسط

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أعرب طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، الخميس، عن ارتياحهم من مستوى امتحان الانجليزى، مؤكدين أن الامتحان راعى الوقت وجاءت أغلب أسئلته مباشرة بجانب أنه في مستوى الطالب المتوسط، فيما أكد عدد آخر أن القطعة طويلة واحتاجت لوقت وجهد للوصول للحلول، كما ان الترجمة احتاجت لمجهود للوصول للحل، فيما اطلق الطلاب الزغاريد والهتافات والفرحة امام اللجان فرحة بانتهاء الامتحانات.

وقال الطالب على عثمان، إن امتحان الانجليزى به عدد من النقاط المباشرة ونقاط أخرى غاية في الذكاء، ومنها سؤال الترجمة، والتى جاءت صعبة، وتحتاج وقت أطول للوصول للحلول المطلوبة موضحا أنه لأول مرة يتم مراعاة الوقت في الأسئلة التي تم الامتحان فيها.

بينما أكدت الطالبة هدى على، ان وقت الامتحان جاء كاف، وأغلب نقاطه مباشرة، عدا سؤال القطعة التي احتوت على نقاط صعبة، مؤكدة ان الامتحان لاول مرة بخاطب الفروق الفردية، وأن أغلب أسئلته جاءت بشكل مباشر، وتخاطب الطالب المتوسط .

بينما اعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى اولا بأول والتعامل الفورى معها مؤكدا ان غرفة العمليات المركزية تتابع جميع اللجان وترصد كافة الامور لرفعها لغرفة عمليات الوزارة .

المصرى اليوم

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