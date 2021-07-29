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دعم «أسوان الجامعي» بـ 33 حضانة وجهاز جديد للأطفال المبتسرين

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دعم «أسوان الجامعي» بـ 33 حضانة وجهاز جديد للأطفال المبتسرين دعم «أسوان الجامعي» بـ 33 حضانة وجهاز جديد للأطفال المبتسرين

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أمر اللواء أشرف عطية محافظ اسوان بدعم مستشفى أسوان الجامعي بعدد 10 حضانات للأطفال المبتسرين حديثي الولادة، و10 أجهزة مونيتور، و10 أجهزة مضخة محاليل، بالإضافة إلى 3 أجهزة تنفس صناعى للأطفال وذلك بعد الإستغاثات التي أرسلت للواء أشرف عطية عن وجود نقص في الحضانات والأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بها.

و أكد «عطية»، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستساهم في القضاء نهائياً على المشاكل والمطالب الجماهيرية الخاصة بأجهزة حضانات الأطفال، حيث سيتم زيادة الحضانات إلى 243 جهاز بدلاً من 180 جهاز، بجانب زيادة أجهزة التنفس الصناعى للحضانات من 15 جهاز إلى 91 جهاز .

المصرى اليوم

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