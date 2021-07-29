بعد التدريب في «الجيم».. احذر هذا المشروب

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حذر الخبراء من تناول عصير السموثي بعد الانتهاء من التدريبات في الصالات الرياضية «الجيم».

وعصير «السموثي» هو مشروب سميك من الفواكه الطازجة مع إضافة الحليب والعسل.

وقالت كارلي جيمس، مدربة اللياقة البدنية: «عصائر السموثي غنية بالفيتامينات والمعادن، لكن هذا يكاد يكون فائدتها الوحيدة. فلا يوجد فيها الكثير من الألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة»، حسب موقع «ميديك فوروم».

وتقول خبيرة التغذية كريستين غيليسبي إن الوجبات الخفيفة بعد التمرين يجب أن تحتوي على العديد من المغذيات الكبيرة، بما في ذلك البروتين والألياف والدهون الصحية، وليس فقط الكربوهيدرات.

وأضافت: «العديد من عصائر السموثي غير متوازنة. فهي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والسكريات، والمغذيات الكبيرة الأخرى غير موجودة تقريبا».

وعلى الرغم من احتواء السموثي على السكريات الطبيعية، إلا أن تناول أي مشروبات سكرية بعد التمرين يمكن أن يخفض مستويات الطاقة.