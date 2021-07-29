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الداخلية : ضبط 28 ألف قرص مخدر «التامول» في الإسكندرية

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الداخلية : ضبط 28 ألف قرص مخدر «التامول» في الإسكندرية الداخلية : ضبط 28 ألف قرص مخدر «التامول» في الإسكندرية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح) تخصصا في الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على 28٫000 قرص مخدر لعقار «التامول» ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون و240 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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