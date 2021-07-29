أخبار عاجلة

حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

الداخلية : ضبط 116 كيلو حشيش داخل أتوبيس بـ جنوب سيناء

Print
الداخلية : ضبط 116 كيلو حشيش داخل أتوبيس بـ جنوب سيناء الداخلية : ضبط 116 كيلو حشيش داخل أتوبيس بـ جنوب سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 116،5 كيلو جرام 2 لفافة بداخلهما نبات عشبى جاف يشبه مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام مبلغ مالى 2 هاتف محمول مخبأة داخل أتوبيس لنقل الركاب تابع لإحدى الشركات وتم ضبط سائق الأتوبيس ومرافقه وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تسليمها لأحد الأشخاص جارٍ تحديده وضبطه مقابل مبلغ مالى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل»

حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل»

موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021

موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر