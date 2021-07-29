الداخلية : ضبط 116 كيلو حشيش داخل أتوبيس بـ جنوب سيناء

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 116،5 كيلو جرام 2 لفافة بداخلهما نبات عشبى جاف يشبه مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام مبلغ مالى 2 هاتف محمول مخبأة داخل أتوبيس لنقل الركاب تابع لإحدى الشركات وتم ضبط سائق الأتوبيس ومرافقه وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تسليمها لأحد الأشخاص جارٍ تحديده وضبطه مقابل مبلغ مالى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.