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مفاجأة فقهية: للزوجة قاتلة زوجها حق في ميراثه.. بشروط

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مفاجأة فقهية: للزوجة قاتلة زوجها حق في ميراثه.. بشروط مفاجأة فقهية: للزوجة قاتلة زوجها حق في ميراثه.. بشروط

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في مفاجأة فقهية من العيار الثقيل تتعلق بقتل الزوجات لأزواجهن، كشفت «المصري اليوم» عن رأي فقهي يجيز للزوجة التي «قتلت زوجها» أن ترث فيه، بل وأكدت أحقيتها في الميراث إذا توافرت تلك الحالات وثبتت ثبوتا يقينيا.

في هذا الشأن قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن جميع الأراء الفقهية أجمعت على أن القتل العمد مانع من موانع الميراث، لكنها إختلفت فيما دون ذلك من أنواع القتل. فالأحناف في القتل المانع من الميراث هو القتل المستحق لعقوبة مع المباشرة، فيخرج القتل بالتسبب وإن وجبت فيه الكفارة، أمَّا المالكية فقد ذهبوا إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان، وأن القاتل بطريق الخطأ يرث من التركة لكنه لا يرث من الدية؛ وأكد الشافعية أن كل قتل مانعٌ من الميراث؛ عمدًا كان أو خطئًا وهذا سدًّا للذريعة.

وأضاف مفتي الجمهورية أن فقهاء الحنابلة اعتبروا أن القتل المانع من الميراث هو القتل الموجِب عقوبةً على المكلف، وهو القتل بغير حقٍّ، المضمونُ بقود أو دية أو كفارة، شرط القتل الموجب للقصاص أن يقصد القاتلُ الضربَ، أي يقصد إيقاعه، ولا يشترط قصد القتل في غير جناية الأصل على فرعه؛ فإذا قصد ضربه بما يقتل غالبًا فمات من ذلك فإنه يقتص له، وكذا إذا قصد ضربه بما لا يقتل غالبًا فمات من ذلك فإنه يقتص له منه أيضا.

المصرى اليوم

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