بيه آي سي تفوز باتفاقية خدمات دعم التشغيل والصيانة لمصفاة جديدة في نيجيريا

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نجحت مجموعة "بيه آي سي جروب"، بفضل سجلها الحافل في تشغيل وصيانة الأصول ونشر وتدريب القوى العاملة في مواقع نائية في جميع أنحاء العالم وبفضل خبرتها التي تمتد على مدى سنوات في نيجيريا، في توقيع اتفاقية خدمة لمدة 5 سنوات مع شركة "أزيكيل بتروليوم ليمتد" وذلك لتشغيل وصيانة مصفاة "أزيكيل" الجديدة التي ستقع في يناغوا، ولاية بايلسا، نيجيريا. وبموجب بنود الاتفاقية، ستقدم مجموعة "بيه آي سي جروب" خدمات دعم التشغيل والصيانة، بما في ذلك إجراءات الصيانة والتشغيل المتكاملة الخاصة بالموقع، ونهج منهجي للتدريب، فضلاً عن توفير الدعم التشغيلي من خلال الإشراف على موظفي المصفاة وتوجيههم من قبل فريق من الأخصائيين التابعين لمجموعة "بيه آي سي". ويجدر الذكر أن برامج التأهيل والتدريب الشاملة والمستدامة لمجموعة "بيه آي سي"، بالإضافة إلى نهجها الشامل إزاء التطوير التنظيمي، ستمكّن مصفاة "أزيكيل" الجديدة من الانتقال بكفاءة من التشغيل المبدئي إلى التشغيل الكامل، فضلاً عن تسهيل جلب الموظفين الذين سيعملون في المصفاة الجديدة للتكرير الأولي المتقدّم التي ستنتج 12 ألف برميل يومياً.

وقال إيان أندرسون، المدير التنفيذي ونائب رئيس شؤون المصفاة لدى شركة "أزيكيل بتروليوم"، في سياق تعليقه على الأمر: "تؤسس تجربة مجموعة "بيه آي سي جروب" في مجال الصيانة والتشغيل، ومن خلال نهجها في برامج التأهيل الخاصة بالموقع، والوثائق الإجرائية الدقيقة الخاصة بالموقع، لقاعدة ثابتة من المعرفة التي يمكن لمصفاة "أزيكيل" الاستفادة منها لتحسين الكفاءة، وضمان التشغيل الموثوق والمتسق والآمن".

وأشار فرانك إيفري، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "بيه آي سي جروب": "تتبنى المنهجية المنظّمة لمجموعة "بيه آي سي" الخاصة بنقل المعرفة رؤية "أزيكيل" القائمة على تشجيع الأداء الذاتي، وستمكن المجتمع المحلي من قيادة التشغيل طويل الأجل للمنشأة مع الحفاظ في الآن معاً على الاستعداد التشغيلي والامتثال التنظيمي عبر دورة حياة المصفاة."