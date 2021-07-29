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في يومه الختامي.. 4 وزراء يشاركون في منتدى الثورة الصناعية الرابعة

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في يومه الختامي.. 4 وزراء يشاركون في منتدى الثورة الصناعية الرابعة في يومه الختامي.. 4 وزراء يشاركون في منتدى الثورة الصناعية الرابعة
المناقشات تتناول تسخير التقنيات الناشئة للتحول للطاقة النظيفة

في يومه الختامي.. 4 وزراء يشاركون في منتدى الثورة الصناعية الرابعة

استكمالاً لأعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالرياض؛ تعقد اليوم عند الساعة السادسة مساءً أربع جلسات حوارية يشارك بها كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وكبار المسؤولين ونخبة من الخبراء والمختصين.

وسيناقش المشاركون خلال جلسات المنتدى في يومه الختامي، تسخير التقنيات الناشئة للتحول للطاقة النظيفة وزيادة الكفاءة البيئية والاستدامة، وتوظيف تقنية سلاسل الإمداد "البوكتشين" لبناء البنية التحتية للمدن الذكية.

ويتناولون كذلك معالجة تحديات التغيير المناخي وتخفيف الآثار على قطاع الزراعة واستعادة النظام البيئي، والاستفادة من تأثير التقنيات الجديدة على مستقبل التمويل والبنوك والاستثمار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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