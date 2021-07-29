محافظ الشرقية يتابع إنشاء ١٠ مجمعات خدمية ضمن حياة كريمة بالحسينية

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، تنفيذ أعمال مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية وتطوير قرى الريف المصري من خلال رفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي، وكهرباء ،وطرق وكباري ،وغاز طبيعي، وإقامة منشآت تعليمية وشبابية، وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

أكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي ،والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

أوضح المحافظ أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء ١٠ مجمعات خدمية، تضم وحدة محلية قروية، ومكتب بريد، وسجل مدني، ومكتب شهر عقاري بقرى مركز ومدينة الحسينية، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسيراً عليهم لإنهاء مصالحهم في أسرع وقت دون تحمل مشقة التنقل بين المصالح الحكومية.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الحسينية، وكافة الجهات المعنية للتعاون المثمر والبناء وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الهامة والحيوية، والتي ستغير خريطة الريف المصري.

ومن جانبه أشار المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، إلى أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء ١٠ مجمعات خدمية بنطاق الوحدات المحلية القرويةى الناصرية- الإخيوة- قهبونة- سماكين الغرب- سعود- الظواهرية- قصاصين الشرق- بحر البقر٢- القصبي شرق- صان البحرية «، لخدمه الأهالي وإنهاء مصالحهم الحكومية بسهولة ويسر، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت ٣٥٪، وجاري مضاعفة الأعمال لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد