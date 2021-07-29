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بيان مشترك بين الأهلي و وقناة اون تايم سبورت لرفض التعصب الكروي

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بيان مشترك بين الأهلي و الزمالك وقناة اون تايم سبورت لرفض التعصب الكروي بيان مشترك بين الأهلي و وقناة اون تايم سبورت لرفض التعصب الكروي

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بيان الأهلى والزمالك وقنوات أون تايم سبورت ضد التعصب الكروي

وجاء البيان بهذه الصيغة

«لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الافراد بمحاولات مغرضة علي مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال نيران التعصب بين ناديي الاهلي والزمالك وإفساد الموسم الكروي الناجح والزج بالكرة المصرية وانديتها لنفق مظلم».

وتابع البيان: «إزاء هذه التصرفات المشينة نؤكد اننا نسعى دائما لتقديم إعلام هادف وراق يخدم الرياضة المصرية ويصب في مصلحتها تماشيا مع الميثاق الاعلامي وبعيد تمام البعد عن الإثارة والفتنة وداعما لكل اركان المنظومة الرياضية باحثا عن استقرار المسابقات واستكمالها بدون مشاكل وفق الخطة الموضوعة من الاتحاد لتقديم مسابقات قوية يغلفها الندية والحيادية والتكافؤ وتخدم المنتخبات الوطنية».

ونؤكد اننا سنواصل العمل بهذه المنهجية غير مهتمين بمثل هذه المحاولات الفردية لتعكير صفو الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وسنبقى دائما حريصين على دعم علاقات الود والاحترام بين جميع الاندية وكذا علاقاتهم مع الاتحادات واللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب والرياضة وفي ذات الوقت داعمين لمزيد من التنافس الرياضي القوى الهادف لمصلحة الكرة المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام.

المصرى اليوم

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