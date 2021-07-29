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ضبط طالبتين بحوزتهما تليفون محمول داخل لجنة الثانوية العامة بقليوب

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ضبط طالبتين بحوزتهما تليفون محمول داخل لجنة الثانوية العامة بقليوب ضبط طالبتين بحوزتهما تليفون محمول داخل لجنة الثانوية العامة بقليوب

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كشفت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية غياب 65 طالب وطالبة عن الامتحان وضبط طالبتين بحوزتهما 2 جهاز تليفون محمول داخل لجنة الثانوية العامة بنات بقليوب.

وقالت المصادر إن الامتحانات مرت بسلام اليوم دون ما يحدث مايعكر الصفو وبذلك تنتهي إمتحانات الشعبة الادبية.

وادى الطلاب اليوم الخميس امتحان مادة اللغة الإنجليزية التي بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتي الواحدة ظهر وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار ، بدءا من مرور الطلاب والملاحظين والمراقبين من بوابات التعقيم الالكترونية والتزامهم بارتداء الكمامة وخضوعهم لقياس درجة الحرارة مع استخدام مطهرات الايدي التي يتم توزيعها على الطلاب.

من جانبه، قال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يتابع بشكل دائم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات والجولات انتظام الامتحانات في مختلف لجان الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية ويتم الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب

المصرى اليوم

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