أخبار عاجلة

حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021 -
ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«السياحة» تعلن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لـ 70 من العاملين بـ «الأعلى للآثار» (تفاصيل)

Print
«السياحة» تعلن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لـ 70 من العاملين بـ «الأعلى للآثار» (تفاصيل) «السياحة» تعلن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لـ 70 من العاملين بـ «الأعلى للآثار» (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم من دراسة ملف السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار العاملين بند أجر نظير عمل (السراكي) ممن سبق إرجائهم بدراسة الجهاز المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/١٣ والبالغ عددهم ٧٠.

أوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً إلى الباب الأول على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيتهم بعد مضي ستة أشهر من موافقة كلٍ من الجهاز المركزي ووزارة المالية.

و من جانبه أكد أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أن المجلس الأعلى للآثار في انتظار موافقة وزارة المالية حتى يتسنى تحرير العقود الوظيفية الجديدة للسادة المذكورين ممن تضمنتهم موافقة الجهاز.

كما أكد أنه جاري الآن بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد ٢٠١٢/٥/١، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل الشكل التعاقدي نقلاً إلى الباب الأول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل»

حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل»

موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021

موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021