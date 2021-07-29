جامعة كفرالشيخ تتقدم 78 مركزًا عالميًا في التصنيف الأسباني

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أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة في المركز 1815 في تصنيف الجامعات الأسباني «Ranking Web of Universities والذي يصدر كل 6 أشهر، حيث حسنت الجامعة مركزها بنحو 78 مركزا عالميا مقابل مثيلها فيما سبق المركز 1893 في تصنيف يناير 2021 وهو ما يعد إنجازا لإدارة وأسرة الجامعة.

وأشاررئيس الجامعة أن هذا التصنيف يستخدم كل من مؤشرات الويب والمؤشرات البيبليومترية الخاصة بالبحث العلمي، وهي مشاركة المعرفة العامة والتي تشمل حجم «عدد الصفحات» في نطاق domain الويب الرئيسي وجميع النطاقات الفرعية للجامعة، والمؤشر الثاني للتأثير ويشمل محتويات الصفحة لعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة ويخصص لهذا المؤشر 50٪ من الدرجة، والمؤشر الثالث عن الباحثين الأكثر استشهادًا ويخصص له 10% من درجة التقييم، والمؤشر الرابع عن البحوث أكثر استشهادا وتشمل عدد البحوث من بين أعلى 10٪ تم الاستشهاد بها في كل تخصص من جميع التخصصات السبعة والعشرين لقاعدة البيانات الكاملة «مصدرها السيماجو»Scimago «وذلك خلال فترة الخمس سنوات: 2015-2019 ويخصص له 40% من درجة التقييم.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن التقدم الذي أحرزته جامعة كفرالشيخ في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود متواكبة لإدارة الجامعة لاتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن .

ووجه رئيس الجامعة الشكرإلى القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والعاملين ومسئولي تحديث وتطوير الصفحة الأليكترونية للجامعة والقائمين على التصنيف.