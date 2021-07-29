«نقيب المحامين» يؤجل اجتماع عضو مجلس النقابة بأعضاء شباب الفرعيات

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الخميس، قرارًا بشأن الاعلان الذي نشرته صفحة النقابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والخاص بدعوة محمد راضي مسعود، عضو المجلس، لاجتماع لجنة الفكر القانوني، مع أعضاء الشباب بالنقابات الفرعية، والذي حدد له يوم الأحد 1 أغسطس المقبل.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى الاعلان الذي نشره على موقع النقابة محمد راضي مسعود، عضو المجلس، والذي حدد له يوم الأحد ١ اغسطس الجاري، ولاعتبارات قدرناها، قررنا: أولًا: يؤجل هذا الاجتماع لموعد آخر سيحدد فيما بعد».

وأضاف القرار: «ثانيًا: يتم نشر هذا القرار على موقع النقابة ويتم اخطار النقابات الفرعية التي عساها اخطرت سلفا بقرارنا إرجاء هذا الاجتماع، ثالثًا: لا يجوز نشر مثل هذه الاعلانات على موقع النقابة إلا بعد الرجوع إلينا».

واختتم: «رابعًا: نسترعى عناية كافة الزملاء أعضاء المجلس إلى أن مقتضيات العمل المؤسسي تقتضي التوافق سلفًا في مثل هذه الأمور».