«المحامين»: النقيب وافق على طلبات فرعية شمال أسيوط

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أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل لقاء رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمجلس نقابة محامين شمال أسيوط، برئاسة محمد كمال الجاحر، نقيب الفرعية، أمس الأربعاء، بمكتبه بالنقابة العامة، لعرض عدد من طلبات النقابة الفرعية.

وقال «الجاحر»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن اللقاء شهد موافقة النقيب العام على طلب النقابة الفرعية بزيادة المخصصات، وشراء عدد من التكيفات لتوزيعها على استراحات أعضاء الجمعية العمومية من المحامين في المحاكم، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة حرصا على راحة الزملاء أثناء تأدية عملهم، كما تمت الموافقة على عدد من طلبات المحامين الخاصة بالفرعية.

وأضاف نقيب شمال أسيوط، أن النقيب العام وافق على صرف شيك لصالح وزارة الري، مقابل رسوم بدل انتفاع لنادي شمال أسيوط النهري المقام على الترعة الابراهيمية لمدينة أسيوط، على أن تبدأ أعمال الإنشاءات خلال الأيام المقبلة.

ووجه «الجاحر» الشكر للنقيب العام على دعمه المستمر للمحامين، وسعيه للارتقاء بمهنة المحاماة، حاملا إليه شكر وتحيات كافة محامي شمال أسيوط، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس النقابة العامة.