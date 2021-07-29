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تغيب 10 طلاب عن أداء امتحان مادة الصرف بأزهرية شمال سيناء

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تغيب 10 طلاب عن أداء امتحان مادة الصرف بأزهرية شمال سيناء تغيب 10 طلاب عن أداء امتحان مادة الصرف بأزهرية شمال سيناء

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أكد الشيخ محسن أبوالقاسم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، الخميس، انتظام امتحان مادة الصرف بالنسبة لطلبة القسم العلمي بالثانوية الأزهرية في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء.

أشار أبوالقاسم، في بيان، الخميس، إلى عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة بالعريش أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال سير الامتحان.

أضاف أن نسبة حضور الطلبة للامتحان بلغت 94.3%، حيث أدى الامتحان عدد 164 طالبا وطالبة من إجمالي عدد المقيدين وهم 174 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتغيبين عن أداء الامتحان 10 طلاب.

المصرى اليوم

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