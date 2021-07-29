انطلاق فعاليات القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة بإدفو ضمن «حياة كريمة» (صور)

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انطلقت فعاليات القافلة الثقافية والمسارح المتنقلة داخل قريتى وادى عبادى والعدوه بمركز إدفو، الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت نجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان تم وضع خطة متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بكافة أنحاء المحافظة لنشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية الأكثر إحتياجاً حيث سيتم تباعاً بشكل شهرى تنظيم القوافل والمسارح المتنقلة بمختلف القرى بالمراكز والمدن الأخرى .

واشارت إلى أن فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل تتضمن ورش حكى وورش للحرف البيئية ومعارض لإصدارت الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً تنظيم أمسيات شعرية، فضلاً عن تقديم الفرق الفنية لفقراتها المتنوعة كفرقة السباعية للإنشاد الدينى وكورال الأطفال والفنون الشعبية والتراثية.