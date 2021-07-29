أخبار عاجلة

حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021 -
ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انطلاق فعاليات القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة بإدفو ضمن «حياة كريمة» (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات القافلة الثقافية والمسارح المتنقلة داخل قريتى وادى عبادى والعدوه بمركز إدفو، الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت نجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان تم وضع خطة متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بكافة أنحاء المحافظة لنشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية الأكثر إحتياجاً حيث سيتم تباعاً بشكل شهرى تنظيم القوافل والمسارح المتنقلة بمختلف القرى بالمراكز والمدن الأخرى .

واشارت إلى أن فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل تتضمن ورش حكى وورش للحرف البيئية ومعارض لإصدارت الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً تنظيم أمسيات شعرية، فضلاً عن تقديم الفرق الفنية لفقراتها المتنوعة كفرقة السباعية للإنشاد الدينى وكورال الأطفال والفنون الشعبية والتراثية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل»

حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل»

موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021

موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021