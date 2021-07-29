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بدر حامد يقدم تقرير قطاع الناشئين لكارتيرون

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بدر حامد يقدم تقرير قطاع الناشئين لكارتيرون بدر حامد يقدم تقرير قطاع الناشئين لكارتيرون

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قدم بدر حامد رئيس قطاعات الكرة بنادي بتقديم تقريره إلى الفرنسي باتريس كارتيرون بشأن أهم اللاعبين في قطاع الناشئين والذين يستحقوا الحصول على فرصة مع الفريق.

وينوي كارتيرون منح الفرصة لأهم المواهب مع الفريق ليحقق بذلك أكثر من مكسب سواء بتقليص القيمة المالية للصفقات الجديدة أو بالاستفادة من الحماس والدافع المعنوي للعديد من الوجوه الصاعدة في الفريق ورغبتهم في الحصول على فرصتهم لإثبات أنفسهم.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق غزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري بعد إستئناف المسابقة عقب إنتهاء فترة التوقف.

المصرى اليوم

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