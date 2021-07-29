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كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ تحصل على شهادة الجودة والاعتماد

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كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ تحصل على شهادة الجودة والاعتماد كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ تحصل على شهادة الجودة والاعتماد

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أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الخميس، عن صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحصول كلية الزراعة بالجامعة على شهادة الجودة والاعتماد.

وعبر رئيس جامعة كفر الشيخ عن سعادته باعتماد كلية الزراعة والذي يعد إنجازاً كبيراً للجامعة بصفة عامة وللكلية بصفة خاصة، مما يؤكد على جودة المنظومة التعليمية بالجامعة، ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن حصول كلية الزراعة على شهادة الجودة والاعتماد جاء تتويجًا لمجهود مؤسسي كامل عمل على مدار 5 سنوات سابقة من خلال خطة استراتيجية طموحة شملت التميز في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع للارتقاء بمستوي خريجي الكلية للمنافسة في سوق العمل إقليمياً ودولياً.

وأضاف د. دسوقي بأن الكلية تتميز بوجود ٨ برامج تعليمية لدرجة البكالوريوس و٣٨ برنامج دراسى للدراسات العليا تخدم محاور رؤية للتنمية المستدامة 2030، فى العملية التعليمية والبحثية ، فضلاً عن وجود معامل تعليمية وبحثية مطورة مزودة بأحدث التقنيات البحثية، وإبرام العديد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون المحلية والدولية مما ساهم في تميز الكلية على مستوى جميع الأصعدة.

وأوضح عميد الكلية الأستاذ الدكتور يحيى زكريا عيد أن كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم ١٠٨٨ لسنة ١٩٦٩، مشيرا إلى ان الكلية احتلت المركز الأول على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية لعام ٢٠٢١ فى تصنيف شنغهاى الدولى فى العلوم الزراعية.

المصرى اليوم

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