تعرف على قائمة عروض البيت الفني للمسرح حتى بداية الأسبوع المقبل (صور)

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لاقتراحات اماكن الخروج

قائمة متنوعة من العروض المسرحية، يستقبلها جمهور البيت الفني للمسرح، حتى بداية الأسبوع المقبل ضمن برنامجه اليومي، بدور العرض المختلفة.

مشهد من عرض «ليلتكم سعيدة» - صورة أرشيفية

«ليلتكم سعيدة»

ففي القاهرة يستقبل المسرح القومي بالعتبة عرض «ليلتكم سعيدة» في الثامنة مساءً، وهو من بطولة محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبد الله، مخرج منفذ علا فهمي، العرض عن قصة مربة الكورس لتشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال.

«سيدة الفجر»

على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبد الصبور يأتي عرض«سيدة الفجر»، في السابعة والنصف مساء، وهو من بطولة نشوى إسماعيل ، مي رضا ، مجدي شكري. بدور ، وفاء عبده ، خالد يوسف ، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال ، عادل سمير توفيق ، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمودين تأليف اليخاندرو كاسونا ، و من إخراج أسامة رؤوف.

«الصندوق»

يستقبل مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات جمهوره لمشاهدة عرض «الصندوق » في التاسعة مساءً، يومي الجمعة والسبت فقط، حيث تدور أحداث العرض في إطار عبثى كوميدي حول مجموعة من الشخصيات في أزمة في مكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة ، وبتطور الاحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وازمتها الوجودية. العرض عن قصة أحلام الدمي لطه سادات ، تأليف وأشعار محمد زناتي،تمثيل ياسر الطوبجي، ناصر شاهين ، طه خليفة ، أميرة عبد الرحمن، أحمد عبد الحي ، محمد عبد الخالق ، محمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه ، موسيقي وألحان حسن زكي ، و من إخراج رضا حسنين.

جانب من العرض المسرحى «Dogs» - صورة أرشيفية

«Dogs»

على مسرح السلام بشارع القصر العيني يأتي عرض "Dogs” في الثامنة مساء ، وهو من بطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك " ، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية.

- صورة أرشيفية

«نجوم من خشب»

و للأطفال على مسرح القاهرة للعرائس «نجوم من خشب» في السادسة و النصف مساء، و‎العرض عبارة عن مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة نجوم من خشب ويحاول كل منهم أن يتباري في إظهار موهبته ولكن يظهر «ديبو» الشرير ويحاول إفساد المسابقة، و تتوالى الأحداث .

‎"نجوم من خشب" بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس ، تأليف حمدى عطية ، و إخراج سيد رستم

- صورة أرشيفية

«عفركوش»

على مسرح متروبول بالعتبة يأتي «عفركوش» في السابعة و النصف مساء، وهو بطولة احمد سعد ، حسن يوسف ،هناء سعيد، عصام مصطفي ، مدثر ابراهيم، جويرية احمد ، عبد الرحمن فرجاني ، سامر المنياوي، حمزة عبد الله ، استعراضات اشرف فؤاد ، ديكور مجدي ونس،ملابس ايمان الشيخ، مادة فيلمية محمد الجباس، أشعار أيمن النمر،ألحان إيهاب حمدي، تأليف عيسي جمال ، إخراج عادل الكومي.

مشهد من مسرحية «عرض قاع» - صورة أرشيفية

«قاع»

بالأسكندرية على مسرح ليسيه الحرية "قاع" في الساعة السابعة مساء، حيث يناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه ، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي و التراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك . العرض هو مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار د/محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.

«ذهب الليل»

على مسرح مكتبة الاسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي "ذهب الليل" ابتداء من يوم السبت الثامنة و النصف مساء، وهو مستوحى من حياة الفنان محمد فوزي، من خلال التركيز على المحطات الفنية المختلفة التي مر بها وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والانتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني والتأليف السينمائي، العرض من بطولة أحمد حبشي، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، تأليف أحمد عسكر، اخراج سعيد قابيل.