مقتل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في ظروف غامضه بالفيوم

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لقى شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه في ظروف غامضة بالفيوم، فيما تكثف الجهات المنية من جهودها لمعرفة أسباب الوفاة.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد أمير السحلي، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث إصابات لشخص يدعي أحمد اشرف من ذوي الاحتياجات الخاصة أدي إلى وفاة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم حسين فؤاد، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون، وتبين وفاة شخص يدعي أحمد أشرف من ذوي الاحتياجات الخاصة وبة عدة إصابات مختلفة مما أدى إلى مصرعه.

وتكثف جهود مباحث المركز لعمل تحريات مكثفة لمعرفة أسباب الوفاة بسبب وجود شبه جنائية، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها، قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وعمل تقرير شامل.