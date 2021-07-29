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«راكبو الجمال».. لاعب أوليمبي عربي يتعرض لتعليقات عنصرية ()

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«راكبو الجمال».. لاعب أوليمبي عربي يتعرض لتعليقات عنصرية (فيديو) «راكبو الجمال».. لاعب أوليمبي عربي يتعرض لتعليقات عنصرية ()

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تعرّض الرياضي الجزائري، عز الدين لعقاب، المشارك في أولمبياد طوكيو، في «سباق الدراجات ضد الساعة»، لتعليقات عنصرية خلال مشاركته في المنافسات؛ فخلال مشاركته في السباق الذي أقيم صباح أمس الأربعاء 28 يوليو، تعرض لتعليقات عنصرية من طرف المدير الرياضي لمنتخب الدراجات الألماني باتريك مانستر، حسبما أوردته «سبوتيك» الروسية.

ولاقى التعليق العنصري للمدير الرياضي لمنتخب الدراجات الألماني، على اللاعب العربي موجة استياء واسعة بدأت من ألمانيا لتنتشر سريعا في جميع دول العالم، بعد انتشار مقطع يثبت الواقعة.

وبحسب مقطع صوتي بثته قناة «دوتشلاند فونك سبور» الألمانية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة«تويتر»، فقد ظهر المدير الرياضي الألماني وهو بصدد تشجيع الدراج الألماني نيكياس أرندت، من أجل تجاوز الدراج الجزائري وآخر من إريتريا، مستخدما عبارة تحمل معاني عنصرية واضحة، عندما قال: «تجاوز راكبي الجمال»، الأمر الذي عرضه لانتقادات كبيرة من الألمان، وحتى مسؤولي الاتحاد الدولي للدراجات.

وسارع الدراج الألماني أرندت، للاعتذار والتبرؤ من تصرف مدربه، ناشرا تغريدتين أعلن فيها عن رفضه لما صدر من مدربه.

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Ich bin entsetzt über die Vorfälle beim heutigen olympischen Zeitfahren und möchte mich hiermit deutlich von den Aussagen des sportlichen Direktors distanzieren! Solche Worte sind nicht akzeptabel.

— Nikias Arndt (@NikiasArndt)

وبعدما فضح أمره اعتذر المدرب عما صدر منه خلال السباق، قائلا في الوقت ذاته بأن هذا الأمر كان من المفترض أن لا يحدث.

المصرى اليوم

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