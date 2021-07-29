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مكة.. توسيع مريء طفلة عمرها 40 يوماً دون تدخل جراحي

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مكة.. توسيع مريء طفلة عمرها 40 يوماً دون تدخل جراحي مكة.. توسيع مريء طفلة عمرها 40 يوماً دون تدخل جراحي
تكللت بالنجاح وتم خروجها بسلام من مستشفى الولادة والأطفال

مكة.. توسيع مريء طفلة عمرها 40 يوماً دون تدخل جراحي

نجح قسم المناظير بمستشفى الولادة والأطفال، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من توسعي مريء طفلة عمرها 40 يوماً، دون إجراء تدخل جراحي.

وأوضح رئيس المناظير بالمستشفى الدكتور علي الشمراني، أن الطفلة عانت من تشوه خلقي نادر عند الولادة، وتم توسيع المريء لها دون تدخل جراحي عبر جراحة المناظير، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح، وتم خروج المريضة بسلام من المستشفى .

من جهته قال الرئيس التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور هلال بن هلال المالكي، أن المستشفى يسعى لتقديم أفضل الخدمات الصحية والاحتياجات اللازمة لخدمة المرضى، لافتاً إلى أن المريضة تتمتع الآن بتمام الصحة والعافية بعد إستجابتها للشفاء -بفضل الله- ثم بجهود الفريق الطبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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