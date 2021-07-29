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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد في 4 مناطق
بعد تعقيمها.. حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 173 يوماً 1909 مساجد.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي مسجدان في كل من مناطق الرياض والقصيم وحائل ومسجد واحد في المنطقة الشرقية.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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