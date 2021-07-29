شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم الخميس، عن عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت بإجمالي عدد 536 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي حالات شفاء جديدة بالفيروس ليبقي عدد حالات الشفاء 3058 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى وجود 214 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، مع وجود 4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و25 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.