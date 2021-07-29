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احتفل مئات الهندوسيين بمهرجان الأفاعي، الذي يُقام سنويًا، وتشمل فاعلياته الرقص مع الثعابين والتعامل معها بطريقة عفوية مثل التفافها حول أعناقهم وحملها دون خوف.

ويتم الاحتفال في الشوارع الهندية والأماكن العامة، إذ يتم المزج بين الطقوس الدينية والاستعراض بالأفاعي، وينطلق ذلك الحفل في يوليو أو أغسطس من كل عام.

ولا يقتصر الحفل على الهنود فقط بل يشاركهم في ذات الاحتفال بعض القاطنين في الدول الآسيوية حيث يُعرف لديهم بـ«يوم الأفاعي المقدس».

ونشرت صحيفة «South China Morning Post» الصينية مقطع فيديو، لفتت خلاله إلى أن مئات الأشخاص يشاركون في المهرجان بالهند.