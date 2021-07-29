وفاة زوج بالسكته القلبية أثناء مطاردة زوجته بالشارع في القليوبية

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لقى عامل مصرعة بالسكتة القلبية أثناء مطاردته لزوجته في الشارع بكفر شكر، إثر مشاجرة بينهما، حيث هربت الزوجة من عش الزوجيه إلى الشارع وخرج وراءها الزوج وأثناء ركضه وراءها سقط على الأرض وفارق الحياة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ بوفاة زوج خلال مشاجرة نشبت مع زوجته لخلافات أسرية بينهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفر شكر لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «خ أ م»، عامل، وفاة طبيعية خلال مشادة نشبت بينه وبين زوجته «أ ن» لخلافات أسرية وخلال المشاجرة هربت الزوجة للشارع وخلال مطاردة الزوج لها تدخل عدد من الجيران، وخلال فض المشاجرة وقع الزوج على الأرض وفارق الحياة دون أي تدخل من أحد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر المركزى.