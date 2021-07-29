قاومت اللص حتى قتلها.. تفاصيل مصرع مدرسة على سلالم الهرم

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مدرسة "إلهام عبد الحميد" 48 سنة، أثناء محاولة سرقتها في شارع الهرم، أن المجني عليها وأم لطبيب أسنان ومهندسة، لقيت مصرعها أعودتها إلى المنزل علي يد عاطل حاول سرقة حقيبتها على كوبري المشاة في شارع الهرم.

أكدت التحريات أن المتهم حاول سرقة حقيبة ربة منزل أعلى كوبري المشاة بشارع الهرم، فقامت المجني عليها بمقاومته فسدد لها عدة طعنات أسفرت عن مصرعها بعد وصولها إلى مستشفى الهرم، وقالت أثناء مرور ضباط مباحث قسم الهرم لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة استجابوا لاستغاثة المارة من أحد الأشخاص كان يرتدى ملابس عليها آثار دماء ويحمل سكينا، تم القبض عليه.

وبمناقشته اعترف انه شرع في سرقة سيدة بخطف حقيبتها، وعندما قاومته طعنها، بالسكين عده طعنات، انتقلت ضباط القسم إلى مكان الحادث، وتم تحرير محضر وإحالته إلي النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت انتداب طب شرعي، لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب وكيفية وفاة المجني عليها، وصرّحت بالدفن، وطالبت مباحث الدقي استكمال التحريات في الواقعة.

اسعاف - صورة أرشيفية

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