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السباح يوسف رمضان يبلغ نصف نهائي 100 متر فراشة بـ «طوكيو»

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السباح يوسف رمضان يبلغ نصف نهائي 100 متر فراشة بـ «طوكيو» السباح يوسف رمضان يبلغ نصف نهائي 100 متر فراشة بـ «طوكيو»

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نجح يوسف رمضان لاعب المصري للسباحة في التأهل لنصف نهائي منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32، المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، التي تستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

واستطاع «رمضان» أن ينهي السباق رقم 5 لمنافسات 100 متر فراشة بزمن قياسي شخصي قدره 51.67 ثانية، ليأتي في المركز الرابع عشر، في إجمالي المتنافسين.

ومن المنتظر أن تقام منافسات نصف النهائي فجر غد الجمعة، وحصدت ميداليتين حتى الآن عن طريق نجمي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

المصرى اليوم

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