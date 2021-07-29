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وزير الخارجية يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية

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وزير الخارجية يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية وزير الخارجية يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية
الجانبان استعرضا أوجه العلاقات الفرنسية المتينة

وزير الخارجية يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية إيمانويل بون، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية المتينة، كما ناقش الجانبان العلاقات الدبلوماسية الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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