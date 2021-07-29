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شاهد.. بلدية البديع بالأفلاج تستنفر طاقتها لإزالة آثار مخلفات السيول

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عملت على صيانة الطرقات وأعمدة الإنارة ومعالجة وإعادة الأرصفة

شاهد.. بلدية البديع بالأفلاج تستنفر طاقتها لإزالة آثار مخلفات السيول

استنفرت بلدية البديع في محافظة الأفلاج، طاقاتها البشرية والفنية، لمعالجة آثار السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة.

وعملت البلدية بمتابعة من رئيسها، المهندس عبدالعزيز بن بن عبدالله آل معدي، على معالجة الطرق المتضررة، وإعادة فتحها وتأهيلها، وردم ما جرفته السيول، والعمل على معالجة الأضرار التي خلفتها السيول الجارفة بالبديع والمراكز التابعة لنطاق البلدية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وشملت الأعمال الميدانية التي قامت وتقوم بها البلدية على مدار الساعة، صيانة الطرقات وأعمدة الإنارة، ومعالجة وإعادة الأرصفة التي تم إزالتها لتسهيل جريان السيول بالطريق العام، وإزالة وترحيل المخلفات السيول ومعالجة آثارها .

شاهد.. بلدية البديع بالأفلاج تستنفر طاقتها لإزالة آثار مخلفات السيول

شاهد.. بلدية البديع بالأفلاج تستنفر طاقتها لإزالة آثار مخلفات السيول

شاهد.. بلدية البديع بالأفلاج تستنفر طاقتها لإزالة آثار مخلفات السيول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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