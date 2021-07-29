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تزامنًا مع عودة "الكاظمي" من واشنطن.. استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية ببغداد

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تزامنًا مع عودة "الكاظمي" من واشنطن.. استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية ببغداد تزامنًا مع عودة "الكاظمي" من واشنطن.. استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية ببغداد
لم يتسببا في سقوط ضحايا أو وقوع أضرار

تزامنًا مع عودة

استهدف صاروخان محيط السفارة الأميركية في بغداد، اليوم (الخميس)، بحسب ما أفاد مصدر أمني، في هجوم يثير الخشية من استمرار ضرب المصالح الأميركية في العراق رغم الاتفاق بين بغداد وواشنطن على إنهاء المهمة القتالية للجنود الأميركيين في البلاد.

وأوضح المصدر أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا قرب سفارة الولايات المتحدة في بغداد، دون أن يتسببا في سقوط ضحايا أو أضرار، وفقاً لـ"فرانس 24".

في السياق ذاته، أفادت القوات الأمنية بسقوط صاروخ من نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في حي المنصور ببغداد، القريب من المنطقة الخضراء.

وبينت خلية الإعلام الأمني الرسمية في تغريدة، أنه جرى فتح تحقيق بالحادثة التي لم تخلف خسائر تذكر.

وأضافت أن الصاروخ انطلق من منطقة شارع فلسطين البعيد نحو 13 كيلومترًا عن منطقة المنصور.

ويتزامن الهجوم مع عودة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من واشنطن بعد زيارة تمّ فيها الاتفاق على انتهاء المهمة القتالية للولايات المتحدة في العراق بحلول نهاية العام، في خطوة نددت بها فصائل عراقية موالية لإيران، غالباً ما تحملها واشنطن مسؤولية الهجمات التي تستهدف مصالحها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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