أخبار عاجلة

موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021 -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سعود الطبية: 100 عملية جراحية لعلاج المضاعفات الناجمة عن عمليات البدانة

Print
سعود الطبية: 100 عملية جراحية لعلاج المضاعفات الناجمة عن عمليات البدانة سعود الطبية: 100 عملية جراحية لعلاج المضاعفات الناجمة عن عمليات البدانة
أجريت داخل وخارج المملكة.. كالنزيف والتسريب وانزلاق المعدة في فتوق

سعود الطبية: 100 عملية جراحية لعلاج المضاعفات الناجمة عن عمليات البدانة

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحة البدانة والأمراض الاستقلابية عن إجراء 100 عملية جراحية لعلاج المضاعفات الناجمة عن عمليات البدانة التي أجريت خارج المركز في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي داخل و خارج المملكة.

وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية الدكتور إبراهيم العنزي قائلاً: إن المرضى كانوا يعانون من مضاعفات مختلفة كالنزيف والتسريب والتضيقات وانزلاق المعدة في فتوق الحجاب الحاجز وعودة اكتساب الوزن أو حصول خسارة وزن شديدة ونقص الفيتامينات وسوء التغذية وغيرها.

وأضاف الدكتور العنزي: أنه تم علاج جميع الحالات بنجاح - ولله الحمد- من خلال المركز بالتعاون مع فرق مساندة متعددة التخصصات في أقسام مناظير الجهاز الهضمي والتغذية العلاجية والأشعة التشخيصية والتداخلية والطب النفسي وأمراض القلب والغدد الصماء والصدر والصيدلة السريرية وباقي التخصصات التي تحتاجها هذه الحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب