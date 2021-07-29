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سيراميكا يعلن إقالة ضياء السيد وتعيين هيثم شعبان من جديد

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سيراميكا يعلن إقالة ضياء السيد وتعيين هيثم شعبان من جديد سيراميكا يعلن إقالة ضياء السيد وتعيين هيثم شعبان من جديد

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قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين تعيين الكابتن هيثم شعبان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وتوجيه الشكر للكابتن ضياء السيد، وجهازه المعاون على الفترة التي تحملوا فيها مقاليد المسئولية، بإخلاص وتفان، في المرحلة الماضية من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد ٣٣ نقطة، من ٢٧ مباراة، فاز في ٧ مباريات، وتعادل في ١٢ مباراة، وخسر ٨ مباريات، سجل مهاجموه ٣٥ هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.

المصرى اليوم

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