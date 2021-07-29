عمر عصر يشكر دعم الجمهور المصرى .. ويطالب بالدعاء لمنتخبى اليد والأولمبي

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وجه النجم عمر عصر بطل تنس الطاولة رسالة شكر للجماهير المصرية والعربية التي دعمته في منافسات الفردي للرجال بعدما حقق إنجازاً فريداً بالوصول إلى دور الثمانية بالأولمبياد.

وأصبح عصر أول مصري وعربي يصل إلى ربع نهائي منافسات الأولمبياد قبل خسارته أمام الصيني ما لونج الحاصل على ذهبية دورة 2016 أمس الأربعاء.

وقال عصر عبر صفحته بموقع فيسبوك: «ما لونج لاعب غير عادي وأشكركم على دعمكم الذي شعرت به وكنت دائماً أردد (اجمد يا عمر) خلال اللقاء لأنني شعرت بدعواتكم».

وأضاف: «مادمت أرتدي قميص منتخب مصر فأنافس وألعب للفوز مهما كان اسم المنافس».

وتابع: «أتمنى تشجيع أبطالنا في الأولمبياد ودعمهم، منتخب اليد لديه مواجهة قوية ضد السويد وأيضاً منتخب كرة القدم صعد لمواجهة البرازيل في ربع النهائي وهناك إيهاب عبدالرحمن بطل رمي الرمح».

وأتم عصر قائلاً: «عليكم أن تقفوا خلف أبطالنا وتشجيعهم بدلاً من إحباطهم، وأشكر زملائي في بعثة تنس الطاولة على دعمي».