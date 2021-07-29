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أول تعليق من ضياء السيد على قرار اقالته من سيراميكا كليوباترا

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أول تعليق من ضياء السيد على قرار اقالته من سيراميكا كليوباترا أول تعليق من ضياء السيد على قرار اقالته من سيراميكا كليوباترا

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وجه ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، الشكر لنادي سيراميكا كليوباترا بعد قرار اقالته من منصب المدير الفني للفريق منذ قليل.

وقال السيد فى تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم": "كل الشكر لنادي سيراميكا كليوباترا وإدارته وأتمني لهم التوفيق فى الفترة المقبلة وتحقيق نتائج مميزة فى باقي مباريات بطولة الدوري الممتاز".

قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين تعيين الكابتن هيثم شعبان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وتوجيه الشكر للكابتن ضياء السيد، وجهازه المعاون على الفترة التي تحملوا فيها مقاليد المسئولية، بإخلاص وتفان، في المرحلة الماضية من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد ٣٣ نقطة، من ٢٧ مباراة، فاز في ٧ مباريات، وتعادل في ١٢ مباراة، وخسر ٨ مباريات، سجل مهاجموه ٣٥ هدفًا، واهتزت شباكه بمثلها.

المصرى اليوم

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