لفتة إنسانية قسم المرج يعيد سيدة مسنة لـ أهليتها

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في لفتة إنسانية تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إعادة مسنة إلى أهليتها بمنطقة المرج حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على إحدى السيدات مسنة بمفردها بدائرة القسم وتقوم بترديد عبارات غير مفهومة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل العثور وتم اصطحاب السيدة المشار إليها وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى أهليتها حيث أمكن التوصل لأحد أقاربها وتم التواصل معه وحضر للقسم وقام باستلامها والتعهد بحسن رعايتها. وقد قدم المواطن الشكر للأجهزة الأمنية على سرعة التحرك والاستجابة لهذا الموقف الإنساني وتقديم كافة أوجه الرعاية للسيدة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.