حركة الشرطة 2021.. استحداث 4 قطاعات جديدة لتطوير الأداء الأمني ..(التفاصيل )

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استحدثت حركة الشرطة 2021 ، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 4 قطاعات جديدة ، بهدف تطوير والارتقاء بالاداء الأمني داخل المنظومة الأمنية، كما تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض للتواكب مع خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التي تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية .

أظهرت الحركة تعديل مسميات بعض القطاعات منها تغيير مسمي قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والاسلحة والذخائر غير الرخصة.

كما غيرت الحركة قطاع الشرطة المتخصصة ،إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة، وقطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية.

كما جددت، الثقة في بعض القيادات الأمنية؛ نتيجة النجاحات الأمنية المتتالية في كافة الملفات، حيث جدد الثقة اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لوسط الصعيد، اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة واللواء رجب عبدالعال مدير امن الجيزة واللواء محمود أبوعمرة مدير امن الإسكندرية ، كما تم تصعيد قيادات الامن العام للعمل مديرين امن في المحافظات .

كانت الداخلية أعلنت عن حركة الشرطة التي تضمنت 30 مساعدا للوزير ومديرا للامن ومدير إدارة في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة،من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.