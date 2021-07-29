آلام الوضع تفاجئ طالبة ثانوية عامة أثناء أداء الامتحان بكفرالشيخ

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تلقت غرفتي العمليات بمديريتي الصحة والتربية والتعليم بكفرالشيخ إشارة بشعور طالبة بالثانوية العامة بآلام الوضع، أثناء أداء الامتحان بلجنة مدرسة ميت الديبة، وتم نقل الطالبة لمستشفى قلين المركزي.

وقال الدكتور خليل منصور، مدير عام مستشفى قلين المركزي، إنه تم استقبال الطالبة وتشخيص حالتها ولاده بكرية في بداية الوضع، وتم إعدادها للولادة بالمستشفى، إلا أن زوجها طلب نقلها على نفقته الخاصة لمستشفي خاص للولادة وأصر على طلبه ووقع على إقرار بذلك.

ومن جانبه، أكد المهندس يوسف بسيوني، مدير إدارة قلين التعليمية، أنه توجه لمتابعة حالة الطالبة، مشيراً إلى أن المديرية استقبلت بلاغا من رئيس لجنة مدرسة ميت الديبة، يفيد بإصابة طالبة بألم ما قبل الولادة، وتبين أن الطالبة حامل في شهورها الأخيرة.