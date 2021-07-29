كواليس معركة المرج .. مشادة بين صاحب محل وبائع متجول تحولت لبركة دماء

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توصلت المصرى اليوم لمعلومات جديدة حول معركة او مشاجرة المرج التى قتل فيها مواطن واصيب 4 اخرين ،

تبين من التحريات ان مشاجرة نشبت بين صاحب محل وعدد من الباعة الجائلين بالمرج بسبب وقوف الباعة الجائلين امام صاحب المحل وتبين من التحريات ان كلاهما استعان بانصاره وقاموا باطلاق الاعيرة النارية كلاهما تجاه الاخر ما تسبب فى ترويع اهالى المنطقة بالقرب من محطة مترو المرج ،انتهت المشاجرة "المعركة "بسقوط قتيل واصابة 4 اخرين من الطرفين .

تم اخطار قسم شرطة المرج بوجود مشاجرة وقتلى ،تم تشكيل فريق بحث من قسم المرج ومديرية الامن ،بالانتقال عثر على الجثة غارقة فى الدماء وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وتمكنت القوات من ضبط 10 متهمين من الطرفين وجارى البحث عن باقى المتهمين .

توصلت قوات الامن الى فيديو وثق المشاجرة وجارى تفريغة لضبط الهاربين .

فيديو يوثق «معركة المرج» فجرًا.. مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية