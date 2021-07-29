دار الإفتاء تنهى استعداداتها للمؤتمر العالمي السادس «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي»

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أنهت دار الإفتاء المصرية استعداداتها لعقد المؤتمر العالمي السادس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون».

ويشهد المؤتمر الذي ينعقد 2 أغسطس المقبل، عدة جلسات على مدار يومَي المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء والمفتين من مختلف دول العالم، يمثلون 85 دولة على مستوى العالم.

وتشهد الجلسة الافتتاحية مشاركةَ المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر، والشيخ عبد الكريم الخصاونة، مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد الرحمن الزيد، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور سعد حميد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني بالعراق، والدكتور نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، والشيخ مصطفى سيريتش، المفتي الأسبق لدولة البوسنة والهرسك ورئيس العلماء في إقليم البلقان.

ويترأس الجلسة العلمية الأولى الدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، فيما يترأس جلسة الوفود الأولى الشيخ نور الحق قادري، وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية، كما يترأس الشيخ إبراهيم صالح الحسيني، مفتي نيجيريا، جلسة الوفود الثانية، وتأتي الجلسة العلمية الثانية برئاسة الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومستشار الديوان الملكي بالسعودية.

ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وَفق 4 محاور رئيسية، جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة في معالجة تحديات التطور التقني والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمي.

كما تشهد وقائع المؤتمر انعقاد 3 ورش عمل، يحضرها خبراء ومتخصصون بالإضافة إلى العلماء والمفتين، تشمل الورشة الأولى موضوعًا بعنوان الفتوى والعصر الرقمي، فيما تناقش الورشة الثانية عرض نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى، كما تتضمن الورشة الثالثة موضوعًا بعنوان تدريب المفتين عن بعد.. طريق للتأهيل الإفتائي باستخدام التقنية الرقمية.

وتشمل فعاليات المؤتمر برنامجًا حافلًا وجلسات علمية يناقش فيها المؤتمِرون من أعضاء الأمانة مجموعةً من الأبحاث العلمية الهامة التي قدمها عدد من العلماء والمفتين على مستوى العالم وتضم حوالي 25 بحثًا علميًّا.

وفي ختام المؤتمر يلقي الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بيانًا ختاميًّا يشمل أهم التوصيات والمخرجات التي انتهى إليها المؤتمر، كما يعلن عن عدد من المبادرات والمشروعات الإفتائية الهامة، على رأسها الإعلان عن أول وثيقة للتعاون والتكامل الإفتائي بين دور وهيئات الإفتاء في العالم، وإطلاق تطبيق فتوى برو، والإعلان عن صدور الموسوعة العلمية التي تحمل اسم "المعْلَمة المصرية للعلوم الإفتائية"، وغيرها من المشروعات، كما سيشهد المؤتمر تخريج 21 من أئمة روسيا بعد تدريبهم على الإفتاء ومواجهة التطرف.