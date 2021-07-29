«الضرائب» تتيح تطبيق جديد عبر الموبايل للتعامل بالفاتورة الالكترونية

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قدر محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، الفواتير الالكترونية المصدرة منذ بداية التطبيق ضريبيا في المرحلة الأولى بنحو ٢٥ مليون فاتورة، وكشف عن إتاحة تطبيق عبر المحمول لإتاحة التعامل بالفاتورة الإلكترونية للعملاء الخاضعين من الشركات ضمن المرحلة الراهنة لاستخدام منظومة الفاتورة للتيسير والمرونة.

ونفى «كشك» خلال ندوة ضريبية نظمتها مصلحة الضرائب المصرية، الخميس، فرض أي رسوم نظير الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وتقوم شركة مصر للمقاصة، وايجى تراست في اصدار التوقيع الإلكتروني.

من جانبه، أكد الدكتور محسن الجيار، مديرة إدارة مساعدة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقدم الدعم الفني والتقني للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في جميع المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية.

وقال «الجيار» خلال ندوة المستجدات الضريبية في ضوء التحول الرقمي وأثرها اقتصاديًا، إن منظومة التكويد للشركات تتم وفق معايير وضوابط صارمة وواضحة.

ويمكن للتجار استخدام كود المنتجين ولا يقوموا بالتكويد، حسب الجيار.

وتقوم مصلحة الضرائب بالتكويد ويستغرق نحو ١٥ يومًا، وتستخدم هذه الاكواد في إصدار الفاتورة الإلكترونية.