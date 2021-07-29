أخبار عاجلة

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021 -
ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عمرو أديب وشريف عامر يغيبان عن الشاشة لمدة شهر (تفاصيل)

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

حصل فريقا عمل برنامجي «الحكاية» مع عمرو أديب و«يحدث في » مع شريف عامر، اللذان يُعرضان على شاشة «MBC مصر» على عُطلة صيفية وراحة لمُدة شهر بداية من غد الجمعة.

شريف عامر - صورة أرشيفية


وأشار الإعلامي عمرو أديب في بيان رسمي عن القناة إلى أنه يشكر جمهور برنامج «الحكاية» على مُتابعته وتفاعله الدائم مع البرنامج، وقال أنه على مدار 11 شهر لم يتوقف البرنامج، وأوضح أديب أن فريق البرنامج سيحصل على بعض الراحة بالإضافة للعمل على تطوير البرنامج خلال الموسم الجديد الذي سيبدأ أول سبتمبر المُقبل، ووعد بالمزيد من الإجتهاد والعمل بعد العودة.
ومن جانبه أوضح الإعلامي شريف عامر أن حلقة «الليلة» الخميس، هي أخر حلقات هذا الموسم من البرنامج على أن يستأنف حلقاته الجديدة بعد شهر، وأشار عامر إلى أن الموسم الحالي للبرنامج شهد الكثير من الإنفرادات والمُتابعات الإعلامية بالإضافة إلى العديد من الحوارات الجادة والموضوعية المحلية والدولية، وقال أنه يأمل أن تستمر ثقة الجمهور بنفس القدر في مُحتوي البرنامج خلال المواسم المُقبلة.
يُذكر أن برنامج «الحكاية» يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة «MBC مصر، يومياً من الجمعة للإثنين في العاشرة مساء، وبرنامج «يحدث في مصر» يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة»MBC مصر، يومياً من الثلاثاء للخميس في العاشرة مساء.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة