عمرو أديب وشريف عامر يغيبان عن الشاشة لمدة شهر (تفاصيل)

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حصل فريقا عمل برنامجي «الحكاية» مع عمرو أديب و«يحدث في مصر» مع شريف عامر، اللذان يُعرضان على شاشة «MBC مصر» على عُطلة صيفية وراحة لمُدة شهر بداية من غد الجمعة.

شريف عامر - صورة أرشيفية



وأشار الإعلامي عمرو أديب في بيان رسمي عن القناة إلى أنه يشكر جمهور برنامج «الحكاية» على مُتابعته وتفاعله الدائم مع البرنامج، وقال أنه على مدار 11 شهر لم يتوقف البرنامج، وأوضح أديب أن فريق البرنامج سيحصل على بعض الراحة بالإضافة للعمل على تطوير البرنامج خلال الموسم الجديد الذي سيبدأ أول سبتمبر المُقبل، ووعد بالمزيد من الإجتهاد والعمل بعد العودة.

ومن جانبه أوضح الإعلامي شريف عامر أن حلقة «الليلة» الخميس، هي أخر حلقات هذا الموسم من البرنامج على أن يستأنف حلقاته الجديدة بعد شهر، وأشار عامر إلى أن الموسم الحالي للبرنامج شهد الكثير من الإنفرادات والمُتابعات الإعلامية بالإضافة إلى العديد من الحوارات الجادة والموضوعية المحلية والدولية، وقال أنه يأمل أن تستمر ثقة الجمهور بنفس القدر في مُحتوي البرنامج خلال المواسم المُقبلة.

يُذكر أن برنامج «الحكاية» يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة «MBC مصر، يومياً من الجمعة للإثنين في العاشرة مساء، وبرنامج «يحدث في مصر» يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة»MBC مصر، يومياً من الثلاثاء للخميس في العاشرة مساء.