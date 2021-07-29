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جوجل وفيسبوك ونتفيلكس تجبر الموظفين على التطعيم ضد كورونا

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جوجل وفيسبوك ونتفيلكس تجبر الموظفين على التطعيم ضد كورونا جوجل وفيسبوك ونتفيلكس تجبر الموظفين على التطعيم ضد كورونا

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قررت شركات أمريكية بارزة، من بينها جوجل وفيسبوك، إجبار الموظفين الراغبين في العودة للعمل في المكاتب على تلقي لقاح فيروس كورونا، انسجاما مع تحرك الهيئات الحكومية الأمريكية لمواجهة تزايد الإصابات بسلالة دلتا الأكثر انتشارا من كورونا في الولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع «بي بي سي».

وكتب المدير العام لشركة جوجل، ساندار بيشاس، على مدونته يقول: «كل من يأتي إلى مكاتبنا عليه الحصول على اللقاح. قررنا تنفيذ هذه السياسة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، وسنوسعها إلى مناطق أخرى من العالم في الأشهر المقبلة«.

وعلى صعيد متصل، قالت نائبة رئيس شركة فيسبوك، لوري جولر: «كل من يزور مكاتبنا في الولايات المتحدة لابد أن يكون حاصل على اللقاح«، مضيفة أن فيسبوك ستنظر في قضية الذين لا يمكنهم الحصول على اللقاح لأسباب طبية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن شركة نتفليكس فرضت أيضا التطعيم على جميع العاملين بمحطات الإنتاج التابعة لها في الولايات المتحدة. ويعتقد أن شركة أبل قررت هي الأخرى العودة إلى فرض إجراء ارتداء الكمامة في جميع متاجرها بالولايات المتحدة. وأثارت هذه الخطوات المتزامنة قلق المعارضين لإجبارية التطعيم. وحذر عدد من النقابات من المساس بالحريات الشخصية.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تدرس إجبارية التلقيح على الموظفين في الإدارات الحكومية الاتحادية البالغ عددهم مليونين.

المصرى اليوم

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