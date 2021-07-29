الداخلية : ضبط 9699 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

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ألقت أجهزة الامن بوزارة الداخلية القبض على 9699 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة 9651 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 48 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 782 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 219 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1472 أرجيلة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية