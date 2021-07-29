أخبار عاجلة

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021 -
ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عبر "تعدين".. إتاحة طلبات الرخص الجديدة بمجمع كسّارات "الصمّان" بالشرقية

Print
فيما تعمل الوزارة على التأكد من التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي حددها النظام

عبر

تعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إتاحة طلبات الرخص الجديدة في مجمع كسّارات "الصمّان" في المنطقة الشرقية، وذلك عبر منصة "تعدين" الرقمية، ابتداء من اليوم الخميس 29 يوليو 2021، عبر الرابط "https://t.co/tTixdCDZjT‎".

وتعد منصة "تعدين" إحدى المبادرات التي تهدف إلى دعم المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية، وتعزيز دور الوزارة في تسهيل الإجراءات على المستثمرين في مواد البناء وخاصة في مادة (البحص)، كما تسهم في المحافظة على البيئة والصحة والسلامة، وضمان تنمية مستدامة للمشاريع المستدامة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمجمّع كسّارات "الصمّان" 315 كم²، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوي أكثر من 30 مليون طن من مواد البناء، ويبلغ عدد الرخص السارية 130 رخصة، بينما يبلغ عدد طلبات تجديد الرخص 37 طلباً.

يُشار إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة الطلبات، وإصدار الرخص، بعد التأكد من التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي حددها نظام الاستثمار التعديني الجديد، والتي تشدد على تلبية المستثمرين للمتطلبات البيئية المعتمدة في النظام، والعمل على تحقيق المشروع التعديني للمشاركة المجتمعية الضامنة لاستدامة قطاع التعدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب